VIOLÊNCIA DESENFREADA EM SOBRAL: DUPLO HOMICÍDIO É REGISTRADO NO BAIRRO ALTO NOVO

Nas primeiras horas da manhã deste domingo (13) duas pessoas foram mortas em ruas diferentes no Bairro Dom José em Sobral. O primeiro crime aconteceu na rua Ipiranga, um jovem identificado por “Maikson Venâncio" foi morto com vários tiros na cabeça e em seguida os criminosos executaram um rapaz identificado por “Vicente” que trabalhava de cozinheiro no HRN. A polícia militar foi acionada para o local onde as diligências foram realizadas, mas até agora ninguém foi localizado.





Sobral registra 86 homicídios dolosos no corrente ano.





A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do duplo assassinato.





Com informações do portal Sobral Online