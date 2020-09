Argentina restringe acesso ao dólar e induz calote de empresas

População do país vizinho vive num contexto de perda generalizada de credibilidade e de valor do peso argentino.

O governo da Argentina anunciou, nesta quarta-feira (16), medidas que encarecem e que restringem ao máximo o acesso de pessoas físicas e jurídicas à moeda estrangeira.





A decisão também força as empresas do país ao calote como forma de reestruturarem as suas dívidas no exterior.





A través de uma nota, segundo o portal UOL , o Banco Central argentino anunciou:





“A Diretoria do Banco Central tomou medidas para promover uma mais eficiente distribuição de divisas, para evitar operações de investidores não-residentes que irrompam no mercado financeiro e para assentar as diretrizes para uma renegociação da dívida privada externa.”





As medidas visam conter ainda mais a saída de dólares das escassas reservas do Banco Central e dificultar que os dólares saiam da Argentina.





No país onde a população utiliza o dólar como reserva de valor e unidade de poupança no lugar do desvalorizado peso argentino, as pessoas físicas podiam comprar até US$ 200 por mês.





Além disso, podiam comprar de forma ilimitada através de cartões de crédito e de débito.





A partir de agora, o limite total será de US$ 200 mensais. Caso uma compra supere esse limite, automaticamente será descontada das sucessivas cotas mensais.





(Renovamídia)