ASSALTANTE É MORTO POR "JUSTICEIRO"!

Um homem foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (11), enquanto estava numa moto no Loteamento Novo Milênio, no bairro Gramame, região do Valentina Figueiredo, Zona Sul de João Pessoa.

De acordo com as primeiras informações, repassadas pela polícia, uma arma foi encontrada junto ao corpo.





A Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, no entanto, a vítima já tinha morrido.





Testemunhas não souberam informar de onde os tiros partiram.





