Bandidos são presos após atacar agência do Bradesco de Aratuba e causar incêndio

Quatro bandidos foram capturados na madrugada desta segunda-feira (7) durante um cerco policial na região do Maciço de Baturité. Os criminosos foram perseguidos e cercados pela PM após terem atacado a agência do Bradesco da cidade de Aratuba (a 122Km de Fortaleza) e provocado um incêndio. Um deles ficou ferido pelas chamas.





De acordo com a Polícia, o ataque dos ladrões ao posto bancário aconteceu na noite do domingo (6). Eles tentaram explodir os caixas eletrônicos mas acabaram causando um incêndio no prédio e não conseguiram roubar o dinheiro. Em seguida, fugiram da cidade.





A Polícia Militar foi acionada e recebeu informações de que os assaltantes estariam fugindo em um veículo modelo Ford Ka preto, de placas PJC-3136 (CE). Foi montado um cerco nas estradas dos municípios vizinhos como Capistrano, Itapiúna e Aracoiaba. Depois de várias diligências, a PM cercou os bandidos, que não reagiram. Um deles estava ferido por conta do fogo provocado na agência.





Moradores disseram terem ficado assustados com o fogo na agência e logo acionaram a PM. A rapidez na comunicação do fato contribuiu para êxito na captura do bando.





(Fernando Ribeiro)