TERREMOTO NO MAR, A 1.219 KM DE ACARAÚ

As estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), operadas pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN) registraram neste domingo um tremor de magnitude 6,6 na dorsal meso-oceânica no Oceano Atlântico.





Segundo o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o epicentro do evento foi a aproximadamente 1.219 quilômetros a Norte-Nordeste de Acaraú, no Ceará, e a 1.277 quilômetros a Norte de Fortaleza. O evento foi registrado por todas as estações da RSBR, sendo a estação mais próxima a de Morrinhos (CE).





Por Tadeu Nogueira