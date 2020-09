BIZARRO: Homem é flagrado furtando caixão; veja vídeo

A ação seguiu com o suspeito levando o caixão para uma residência e dizendo para a moradora que tratava-se de uma encomenda para ela.

Um homem não identificado foi flagrado por um câmera de segurança carregando um caixão que ele furtou de uma funerária do município de Santarém, oeste paraense. De acordo com a data e o horário monitorados no vídeo, a ação foi registrada na última quinta-feira (3), por volta das 03h50.





As imagens mostram o indivíduo caminhando em uma calçada, aparentemente sem pressa, com o caixão no ombro. Em seguida, ele para em frente a uma residência e deixa o caixão encostado na parede enquanto se coloca diante da porta da casa.





Segundo reportagem exibida neste sábado (05) no jornal Fala Brasil, da RecordTV, ele parou nesta casa para dizer para a moradora que essa era uma encomenda destinada para ela. “A polícia procura por esse suspeito e investiga se a ação foi uma ameaça a esta mulher”, informou a reportagem do Fala Brasil.

Veja mais sobre: Bizarro

Com informações do portal O LiberalVídeo YouTube (Ronnie Dantas)