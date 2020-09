Bolsonaro está em jingle e imagem da campanha de Crivella

"Junto com Bolsonaro é Crivella", diz um trecho do jingle de Crivella.

O prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), do Rio de Janeiro, começou a campanha de reeleição apostando na aproximação com o presidente da República, Jair Bolsonaro.





A imagem de Bolsonaro foi inserida num material divulgado pelo prefeito e seu nome foi incluído num jingle.





“Junto com Bolsonaro é Crivella”, diz um trecho do jingle, uma versão inspirada em uma canção da artista Marília Mendonça, destaca o jornal Estadão.





Crivella foi declarado inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio na última semana. O prefeito é acusado de abuso de poder político e conduta vedada.





A defesa de Crivella já afirmou que vai recorrer no próprio TRE e a instâncias superiores.





A tendência é que o prefeito do Rio consiga participar do pleito em novembro, mesmo com a decisão do colegiado fluminense. Enquanto isso, já há um pedido de impugnação da candidatura dele por parte do PSOL.