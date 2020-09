CARNIFICINA EM SOBRAL: HOMEM É EXECUTADO COM TIROS NA CABEÇA NO BAIRRO ALTO DA EXPECTATIVA

Na manhã deste sábado, dia 19, por volta das 11h40, aconteceu um crime de morte na rua Tulipa, bairro Expectativa.

A vítima foi um homem identificado como Francisco George Lima, 36 anos, conhecido como "Maitó". Maitó estava conduzindo uma moto, quando foi abordado e executado com tiros na cabeça por dois homens em uma motocicleta. Os criminosos fugiram logo após a execução, tomando destino ignorado.

Segundo informações, a vítima trabalhava entregando quentinhas e residia no bairro Dom Expedito, em Sobral.

A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do homicídio.

Sobral registra 89 homicídios dolosos no corrente ano.

violência Veja mais sobre: Sobral