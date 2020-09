Em coletiva, Pompeo chama Nicolás Maduro de traficante

Durante visita a Roraima, secretário de Estado dos EUA falou sobre a crise na Venezuela.

Como parte de sua visita a Boa Vista (RR), o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, participou de uma coletiva de imprensa. Ele deu declarações a respeito do ditador venezuelano, Nicolás Maduro. As informações são do site O Antagonista.





Pompeo respondeu a um questionamento sobre o fim do domínio de Maduro na Venezuela, avaliando que como aconteceu a outras nações, ninguém imaginava que esse dia [do fim de um governo] iria chegar, mas que por fim aconteceu. Ele disse ainda que o líder venezuelano “não é apenas um governante que destruiu o seu próprio país e o mergulhou em uma crise de proporções históricas; é também um traficante de drogas, que envia drogas todos os dias para os EUA”.





Pompeo veio ao Brasil, nesta sexta-feira (18), cumprindo uma agenda pela América do Sul. O americano conversou com o chanceler Ernesto Araújo sobre a crise na Venezuela.





(Pleno News)