Casarão dos Fabricantes corre o risco de desabar em razão de incêndio, segundo os Bombeiros

A edificação é uma das mais antigas da cidade de Fortaleza e está em processo de tombamento provisório.

Além disso, o piso térreo já foi consumido pelas chamas, formando uma espécie de abismo para o subsolo, como explica o Coronel Cleiton Bezerra, comandante geral adjunto do Corpo de Bombeiros:





"Se a gente observar, lá no canto já tem uma rachadura bastante significante. Ele tem subsolo, então o piso que era de madeira já foi embora todo. Se você chegar na proximidade dele tá um grande abismo, o motivo maior pelo qual o bombeiro não pode entrar."





Ainda segundo o comandante da operação, o fogo foi controlado por volta das 23h20. No entanto, ainda há chamas no local e bombeiros trabalhando para conter o fogo por completo.





O Casarão dos Fabricantes é uma das edificações mais antigas de Fortaleza ainda de pé, cuja construção foi na primeira metade do século XIX. O Palacete da Avenida Central, como ficou inicialmente conhecido, está em processo de tombamento provisório, segundo o Anuário do Ceará.





Risco para o Mercado Central





Ainda segundo o Coronel Cleiton Bezerra, a proximidade do Casarão dos Fabricantes com o Mercado Central traz o risco das chamas também se expandirem para o outro centro de compras, um dos principais pontos turísticos da capital cearense.





"As labaredas estavam bastante intensas e nossa preocupação maior foi o Mercado Central e uma central de gás que tem ali próximo. Então a gente concentrou as primeiras equipes que chegaram no local a evitar que essas chamas passassem para o Mercado Central. Infelizmente o Casarão dos Fabricantes já tá totalmente tomado pelas chamas, é perca total", diz.









Início do incêndio





O Casarão dos Fabricantes, no Centro de Fortaleza, passa por um incêndio de grandes proporções na noite deste sábado (5). O local fica na Avenida Alberto Nepomuceno com a Rua Rufino de Alencar, entre a Catedral Metropolitana da cidade e o Mercado Central.





Equipes do Corpo de Bombeiros do Ceará trabalham no local para controlar as chamas. O Casarão dos Fabricantes é formado por diversos quiosques de venda de vestuário. Vídeos mostram o complexo tomado pelo fogo e vários agentes trabalhando no combate às chamas.





Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também está no local. Ninguém ficou ferido. Segundo bombeiros, no momento em que o Casarão começou a pegar fogo, havia apenas um feirante no local, mas ele conseguiu sair sem se ferir.





Os bombeiros já utilizaram cerca de 10 mil litros de água para combater as chamas, até o momento.





(Diário do Nordeste)

Foto Paulo Sadat