Ceará tem o fim de semana mais sangrento do ano com 52 mortos em assassinatos e acidentes

O Ceará registrou entre a última sexta-feira (11) e o começo da madrugada desta segunda-feira (14) o fim de semana mais sangrento do ano até agora. Foram 52 mortes de causas violentas no período, incluindo 34 casos de assassinatos e mais 18 mortes em acidentes de trânsito. Somente no interior do estado, 19 pessoas foram mortas em homicídios.





Na Grande Fortaleza ocorreram 15 assassinatos, sendo seis na Capital (nos bairros Bom Jardim, Álvaro Weyne, Vila Velha/2 casos e Antônio Bezerra e Messejana). Na Região Metropolitana ocorreram outros nove assassinatos nos seguintes Municípios: Maracanaú (triplo homicídio no bairro Alto da Mangueira), Caucaia (2 mortos no bairro Conjunto Metrópole Sul), Pacajus (3 casos nos bairros Mangabeira e Itaipaba) e Aquiraz (na localidade de Oiticicas).





No Interior Norte, 12 pessoas foram assassinadas no fim de semana, nos seguintes Municípios: Sobral com cinco mortes (duplo homicídio no bairro Dom José, além de crimes nos bairros Betânia, Nova Caiçara e o falecimento de um policial penal baleado em Morrinhos e que faleceu no Hospital Regional do Norte/HRN), Coreaú (duplo assassinato em um bar na entrada da cidade), Catunda (Distrito de Acende Candeia), Baturité (Localidade de Candeia de São Sebastião), Barreira (localidade de Grosso), Ubajara (Sítio Nova Veneza) e Ipueiras (localidade Balseiros).





No Interior Sul, as autoridades registraram sete casos de assassinatos neste fim de semana nos seguintes Municípios: Juazeiro do Norte (dois crimes de morte nos bairros do Horto e São José), Barbalha (Sítio Brejinho), Jaguaruana (Localidade de Santa Luzia), Beberibe (Sítio Lucas), Russas (Bairro Bento Pereira) e São João do Jaguaribe (Centro).





Acidentes de trânsito





Dezoito pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito no Ceará entre a última sexta-feira e o começo da madrugada de hoje. O caso mais grave aconteceu em Quixeramobim, na noite de sábado último (12), quando quatro jovens que pilotavam motocicletas morreram em uma colisão com um veículo na CE-060. Um deles teve morte imediata no local do desastre e os outros três faleceram no hospital da cidade.





Além dos quatro mortos em Quixeramobim, ocorreram outros acidentes fatais nos seguintes Municípios: Tamboril (com dois óbitos, na localidade de Cruzeta), Assaré, Caririaçu, Nova Olinda, Horizonte (CE-350), Itaitinga (BR-116, Km 21, em Jabuti), Russas (Estrada da Fruta), Sobral (Distrito de Bonfim), Icó, Ipueiras, Itatira, Barbalha (Sítio Cruzinha) e no Eusébio (na rodovia estadual CE-040).





