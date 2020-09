Deputado Moses Rodrigues participa de Convenção em Viçosa do Ceará

Na manhã deste domingo (13), o deputado federal Moses Rodrigues (MDB-CE) participou da Convenção Municipal do MDB de Viçosa do Ceará, que homologou a pré-candidatura do atual prefeito José Firmino, a reeleição. Como pré-candidato a vice-prefeito, a chapa, que é 100% MDB, traz o nome do médico Marcelo Moreira.

Medidas de segurança foram adotadas, mas a solenidade ganhou a força das ruas, e famílias inteiras compareceram à convenção, que também contou com a participação do presidente do MDB de Viçosa do Ceará, Eurico Arruda, e do deputado estadual João Jaime, e da primeira-dama, Silvia Arruda.

“O que estamos assistindo aqui é um retrato da democracia, da força do povo. Reafirmo meu apoio às pré-candidaturas, porque acredito que os melhores nomes para Viçosa do Ceará são o do amigo Zé Firmino e de Dr. Marcelo.”, destacou Moses Rodrigues.





A convenção municipal ainda homologou as pré-candidaturas para o cargo de vereador de Edmar Gabriel, Francisco Ednaldo, Judite Fontenele, Manoel Alves, Ernevaldo Paulino, Neide Pereira, Antônio Silva, Eranildo Fontenele, Aldenor de Araújo, José Alves, João Luís Nogueira, José Ocelio, Lucas Daniel, Amanda Ramos, Luciana Carneiro, Wellington de Castro, Ronaldo Alves, Imelda Frota, Fabíola de Andrade, Flávia dos Santos e Benedito Aragão.