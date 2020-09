Por causa de um cotonete, homem quase ficou surdo e caso serve de alerta

Neel Raithatha tem o hábito de postar vídeos na internet mostrando um pouco de seu trabalho. Ele é médico especialista em ouvidos e muito respeitado por todos. Seu canal no YouTube já conta com milhões de visualizações e os vídeos mostram como é preciso tomar cuidado com os ouvidos.





Recentemente, o doutor Neel Raithatha precisou fazer uma cirurgia em um paciente que estava com algodão dentro de seu ouvido. O homem resolveu usar o cotonete porque estava sentindo uma coceira muito forte e acabou indo parar no hospital.





O sujeito enfiou o cotonete no ouvido e, quando tirou, viu que só tinha a haste, pois o algodão ficou dentro e ele não conseguia retirar.





Neel não tinha dúvida de que seria preciso uma cirurgia para resolver o problema, porém, o paciente sofre de Otite Externa, que é uma inflamação no canal auditivo, o que dificultou o procedimento.





Foi preciso recorrer a uma sonda mais fina para conseguir alcançar o algodão e retirá-lo, já que ficou preso ao tímpano. O menor erro poderia resultar em perda de audição.





Felizmente, no final tudo deu certo. A cirurgia foi um sucesso e o algodão retirado, mas o médico aproveitou o caso para fazer um alerta e pedir a todos que tomem muito cuidado quando usarem um cotonete.





Há especialistas que até condenam o uso de cotonetes para a limpeza dos ouvidos, alegando que a cera produzida nesta região do corpo é importantíssima, pois as sujeitas acabam ficando presas à ela.





Com o tempo, a movimentação da boca vai empurrando esta cera com sujeita para fora do ouvido naturalmente e, na hora do banho, a água retira tudo, dispensando assim, o uso de cotonetes.





