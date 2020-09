Neymar é vítima de racismo, agride adversário e acaba expulso

Em partida entre Paris Saint Germain e Olimpique de Marseille, craque brasileiro foi chamado de macaco por jogador adversário.

Na tarde deste domingo, 13 de setembro, uma cena lamentável foi registrada no campeonato Francês. O craque brasileiro Neymar, do Paris Saint Germain, foi chamado de macaco por um jogador adversário do Olimpique de Marseille.





O brasileiro reclamou de ofensas racistas que teriam sido proferidas pelo zagueiro espanhol Álvaro González. Na etapa final, ele discutiu outra vez com o defensor e foi expulso. Na saída de campo, Neymar admitiu ter agredido o espanhol.





Pelas redes sociais, o jogador demonstrou indignação após a partida:





"VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver! E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ?", disse pelo Twitter.