Comissão Nacional de Atletas de Vôlei repudia jogadora que lacrou "Fora Bolsonaro"

A Comissão Nacional de Atletas do Vôlei de Praia da Confederação Brasileira de Vôlei soltou, nesta segunda-feira, uma nota oficial assinada pelo seu presidente, Emanuel Rego, criticando a fala de Carol Solberg. Medalhista de bronze na primeira etapa do Circuito Nacional, a atleta encerrou sua entrevista ao vivo no último domingo falando “Fora Bolsonaro”, em alusão ao atual Presidente da República.





– A Comissão Nacional de Atletas vem, através desta, ressaltar que não é favorável a nenhum tipo de manifestação de cunho político em competições esportivas. Por isso, a mesma lamenta o ato realizado pela atleta Carol Solberg neste domingo (20.09) – em jogo válido pela primeira etapa do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de praia temporada 2020/21 – e lutaremos ao máximo para que esse tipo de situação não aconteça novamente – está escrito na nota oficial.