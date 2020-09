Operação Lava Jato investiga compra de navios da Petrobras

Polícia Federal visa cessar a atividade criminosa e aprofundar o rastreamento de propinas.

A Polícia Federal cumpre 25 mandados de busca e apreensão, nesta quarta-feira (23), nas cidades do Rio de Janeiro, Macaé (RJ), São Paulo, Aracaju e Barra dos Coqueiros, ambas no Sergipe. A investida faz parte da operação Boeman, que corresponde à 75ª fase da operação Lava Jato, que visa cessar a atividade criminosa, aprofundar o rastreamento de propinas e concluir a investigação policial.





A PF age de acordo com informações repassados em acordo de colaboração premiada de lobistas que atuavam junto a funcionários da Petrobras e a políticos com influência na empresa. As provas apresentadas mostram indícios de corrupção, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.





Investigações feitas por autoridades holandesas também constataram ilegalidades no fornecimento de navios lançados de linhas pela estatal. Uma companhia da Holanda teria sido subcontratada para execução das licitações pertencentes a empresas estrangeiras.





(Pleno News)