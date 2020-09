Concurso PRF: Jair Bolsonaro anuncia 2 mil vagas para o novo edital

O concurso para a Polícia Rodoviária Federal (concurso PRF) deverá ofertar 2 mil vagas para o cargo de Policial Rodoviário, conforme o confirmado pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (24/9).





O anúncio foi feito durante visita à superintendência da PRF no Rio de Janeiro. Ainda de acordo com Bolsonaro, os trâmites burocráticos do novo concurso já estão em fase avançada.





“Já está bastante avançada a conversa com o Ministério da Economia, de modo que serão oferecidas 2 mil novas vagas para o final deste ano ou início do ano que vem (2021). Isso é seminovo na PRF, são meios para que vocês possam melhorar o trabalho no que diz respeito a segurança pública”, afirmou.





Veja todos os detalhes no vídeo abaixo: