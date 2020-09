38.158 eleitores estão aptos a votar nos distritos sobralenses

Seguindo as estatísticas constantes no site do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, eis o quantitativo do eleitorado sobralense por distritos:





Aprazível: 1.880 Eleitores;





Aracatiaçu: 4.161 Eleitores;





Bilheira: 817 Eleitores;





Bonfim: 1.335 eleitores;





Boqueirão: 803 eleitores;





Caioca: 822 eleitores;





Caracará: 1.565 eleitores;





Estreito: 203 eleitores;





Jaibaras: 6.105 eleitores;





Jordão: 5.526 eleitores;





Patos: 1.491 eleitores





Patriarca: 2.086 eleitores





Pedra de Fogo: 1.131 eleitores





Rafael Arruda: 2.636 eleitores





Salgado dos Machados: 965 eleitores





Taperuaba: 4.914 eleitores





Torto: 1.718 eleitores





Juntos, esses distritos somam 38.158 eleitores, o que corresponde a, aproximadamente, 26,85% do eleitorado de Sobral, aptos a votar nas eleições de primeiro turno, em 15 de novembro próximo.





Fonte: Blog Sobral de Prima