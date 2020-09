MPCE reabre inscrições para novos estagiários com bolsa de R$ 937

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) reabriu, nesta segunda-feira (28), as inscrições para a seleção de estudantes de graduação para a formação de cadastro reserva de estágio de nível superior. Os selecionados receberão bolsa de R$ 937 e auxílio-transporte de R$ 140,80 para desenvolverem suas atividades durante carga horária de 25 horas semanais.





Para se candidatar, é necessário estar matriculado em um dos seguintes cursos: administração, arquitetura, biblioteconomia, ciências contábeis, direito, desenvolvimento de sistemas, jornalismo, infraestrutura e tecnologia da informação, psicologia e serviço social.





Acesse AQUI o link da inscrição