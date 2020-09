Criança de 7 anos é estuprada após dormir na casa da avó e abusador deu R$ 5 por silêncio

Um homem de 33 anos foi preso na noite desse domingo (6) acusado de estuprar a neta de sua esposa, uma menina de apenas sete anos. O abuso aconteceu na casa do suspeito e da avó da vítima, no Bairro Alfredo de Castro, em Rondonópolis Mato Grosso, no sábado (5). A menina havia dormido na casa da avó no sábado e somente nesse domingo, já em casa, por volta das 19h40, chamou a mãe e contou o que tinha acontecido.Segundo relato da criança, na noite do sábado ela havia cado na cozinha com o marido da avó montando um brinquedo e a avó foi para o quarto.





Em um momento, o acusado tocou as partes íntimas da criança. Depois, a chamou para ir para os fundos da casa, onde a estuprou.Depois do estupro, o homem falou para a criança não contar o ocorrido a ninguém e lhe deu R$ 5 pelo silêncio. A criança foi para casa com a nota de R$ 5.





Os policiais, então, começaram uma busca por um veículo Fiat Strada no Bairro Vila Operária, seguindo sentido ao Bairro Alfredo de Castro, e conseguiram interceptar o suspeito, que estava acompanhado da esposa, avó da vítima. Ele foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes, onde a vítima e os pais já estavam. O caso foi registrado como estupro de vulnerável.





Fonte: O Livre

Foto ilustrativa