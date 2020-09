Mais de 4 toneladas de maconha são encontradas em caminhão após denúncia, em Aquiraz

Os suspeitos que estavam com material fugiram e não foram localizados.

Uma denúncia anônima levou a polícia a apreender quatro toneladas e 21 quilogramas de maconha que estavam sendo transportados em um caminhão baú no município de Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza, na noite deste domingo (6).





Conforme a Polícia Militar, por volta das 22 horas, os agentes do 15º Batalhão do Eusébio foram informados sobre o transporte do entorpecente e localizaram o veículo após fazerem buscas na região.





Durante a abordagem, os suspeitos trocaram tiros com a Polícia, fugiram pelo matagal e não foram localizados até o momento. A droga estava armazenada em dezenas de sacos, no baú do caminhão.





O veículo e os entorpecentes aprendidos foram encaminhados para a Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), em Fortaleza.





(DN)