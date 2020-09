Em Juazeiro, Bolsonaro cumprimenta apoiadores e ergue criança nos braços

Presidente estava acompanhado da comitiva e do general Heleno.

O voo de Jair Bolsonaro pousou em Juazeiro do Norte por volta das 8h50 desta quinta-feira (17). O presidente passou pelo Aeroporto da cidade acompanhado pela comitiva, na qual também se encontrava o Ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Heleno.





Durante cerca de sete minutos, Bolsonaro cumprimentou os apoiadores que o aguardavam na área externa do Aeroporto. Sem máscara, o presidente percorreu toda a grade e levantou uma criança nos braços. Apesar da atenção dedicada aos apoiadores, Bolsonaro evitou falar com a imprensa.





O forte esquema de segurança montado para aproximar Bolsonaro do povo suportou a grande aglomeração observada no local. Durante a passagem, apoiadores gritaram “mito” e hostilizaram parte da imprensa. No entanto, nenhuma ocorrência foi registrada no local.





Fonte: Portal Miséria