GOVERNADORA DO RIO GRANDE DO NORTE QUER PUNIR POLICIAL FORA DE FORMA

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), irá punir policiais que estiverem fora de forma. Além disto, a executiva estadual deverá vetar as promoções dos militares que não forem aprovados no Exame de Aptidão do Condicionamento Físico (EACF), que agora será realizado a cada seis meses.





A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) . Os índices exigidos também são “rígidos”. Na publicação afirma que, por exemplo, para um militar de 50 anos ou mais conseguir uma nota 10, seriam necessárias uma corrida de 2,4 quilômetros realizada até 11 minutos e 30 segundos, até 11,5 Shutlle Runs, 8 flexões na barra, 30 no solo e 38 abdominais.





As exigências feitas pelo Governo Estadual devem ser cumpridas pelos policiais semestralmente. Caso não seja aprovado, o policial sofrerá punições e pode ter sua progressão de carreira interrompida. Recentemente, o Governo demonstrou se articular para a desmilitarização da PM.





Fonte: Terra Brasil Notícias