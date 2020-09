POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE BANDIDO QUE ESTUPROU A PRÓPRIA FILHA!

Policiais Civis lotados na Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral (DDM), no início da manhã desta quarta-feira, dia 30, deram cumprimento a um mandado de prisão (condenação) em desfavor de um homem de 42 anos, que foi condenado a 15 anos de reclusão pelo crime de estupro (Art. 213 do CPB).





O crime aconteceu em 2010, quando o acusado tinha cometido o crime de estupro de vulnerável contra a própria filha, que na época tinha 13 anos. Os Policiais Civis ao tomarem posse do mandado de prisão, iniciaram as diligências, vindo a lograr êxito, encontrando o acusado em seu local trabalho no Bairro Derby. O estuprador recebeu voz de prisão e em seguida foi apresentado a autoridade policial, que o encaminhou à PIRS (Penitenciária Industrial Regional de Sobral), onde irá cumprir a pena.





A Policia Civil do Ceará, em especial a Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral, continua trabalhando firme para proteger as mulheres vítimas de violência e fazer com que os infratores possam responder conforme a Lei.





(Sobral 24 horas)