Homem briga na Justiça para não tirar a tornozeleira eletrônica: “foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida”

Um cidadão residente em Ponta Grossa entrou em contato com o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, através do telefone de plantão do local. Ele fez um pedido no mínimo curioso: Não quer retirar a tornozeleira eletrônica.





O curioso fato segundo o cidadão que entrou com o pedido deve-se a melhora de vida que ele teve após passar a usar a tornozeleira. “Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, com a tornozeleira eu estou indo dormir cedo”, relata o homem.





Em conversa com o portal D’Ponta News, o cidadão relata que a tornozeleira o ajudou bastante nos bons modos e na mudança de vida. “Quero ficar com ela um pouco mais, não quero voltar pra cerveja, com ela eu tenho horário pra ir ao trabalho, pra voltar”, afirma o rapaz.

O homem ainda deixa um reflexão no ar, dizendo que a mudança é possível para todos. “Se funcionou para mim, funciona para qualquer um”, relata.





Fonte: D’ Ponta News