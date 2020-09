NOTA DE FALECIMENTO

A Unimed Operadora e o Hospital Unimed Sobral comunicam com imenso pesar, o falecimento do diretor técnico do Hospital Unimed Sobral e médico cooperado, Dr. José de Araújo Cruz, ocorrido no dia 16 de Setembro de 2020.





Como médico, o Dr. José de Araújo Cruz desemprenhou suas funções com grande responsabilidade e ilustre competência, contribuindo com seus serviços para toda a sociedade e junto aos seus pacientes na Cooperativa Médica Unimed Sobral.





A direção, os médicos cooperados, o Hospital Unimed e todos os demais colaboradores se solidarizam com a dor dos familiares e manifestam as mais sinceras condolências.