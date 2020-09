HOMEM É ENCONTRADO MORTO DENTRO DE CASA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO EM TIANGUÁ

Um homem foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava em Tianguá. O caso aconteceu na noite da terça-feira (15), na rua Luís Madeira de Araújo, bairro Santo Antônio. Ao Ibiapaba 24 horas, Polícia informou que o homem morava sozinho e os vizinhos ficaram preocupados pelo fato dele não ter sido mais visto. Ao entrar no imóvel, José da Silva do Nascimento, que tinha 65 anos, foi encontrado sem vida caído dentro do banheiro.





A Polícia Militar foi acionada e resguardou o local até a chegada da equipe da Perícia Forense. Conforme informação do Perito não foi encontrado nenhuma marca de violência no corpo, o que indica uma possível morte natural. O cadáver foi encaminhado ao IML de Sobral para exame necroscópico.





(Ibiapaba 24 horas)

Foto ilustrativa