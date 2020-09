Tensão eleitoral cresce no Ceará. Candidato à reeleição, o prefeito de Santa Quitéria, Tomás Figueiredo, desafia prestígio do senador Cid Gomes.





Cid uniu as oposições e lançou a candidatura do atual vice-prefeito Braguinha, do PSB, para concorrer com Tomás. Vice é do PTB.









Em tempo





PDT ficou fora da chapa.





