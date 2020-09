HOMICÍDIO BÁRBARO EM GRANJA!!! HOMEM MATA CUNHADO ESMAGANDO SUA CABEÇA A GOLPES DE ENXADA

Um homicídio bárbaro e cruel abalou a população do distrito de Adrianópolis, zona rural do município de Granja. Um homem identificado como Reginaldo Rossi Ferreira Rocha, 42 anos, residente no referido distrito, foi morto pelo próprio cunhado a golpes de enxada na cabeça.





De acordo com as informações enviadas pela polícia ao blog Camocim Polícia 24h, era por volta das 18h30 de segunda-feira, 28, ocasião em que o acusado Josiel Pereira de Araújo, 28 anos, residente em Adrianópolis, encontrou a vítima e os dois iniciaram um bate-boca que logo se transformou em briga. Josiel se armou com uma enxada e desferiu vários golpes na cabeça da vítima, chegando a “esmagá-la”. A vítima morreu ali mesmo no local. A Pefoce conduziu seu corpo ao IML de Sobral.









Motivação





De acordo com os familiares dos envolvidos, vítima e acusado eram cunhados e vizinho, no entanto, já mantinham uma rixa antiga devido uma briga por terras na localidade. Infelizmente desta vez a confusão entre os dois terminou em tragédia, em um crime brutal que deixou a população do pequeno distrito totalmente abalada.





Com este triste caso, o município de Granja registra seu 5º homicídio no ano de 2020. O último caso registrado foi no mês de julho, ocasião em pai e filha foram executados a bala.









Denúncias





A população da região pode contribuir repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais na captura do acusado. As denúncias podem ser feitas pelo número 190 do destacamento da PM de Granja. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Camocim Polícia 24h)