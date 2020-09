Mulher é morta a tiros quando praticava assaltos com parceiro na Praia do Futuro

Uma mulher, ainda não identificada, foi morta a tiros na noite desta segunda-feira (28) em plena Praia do Futuro, na zona Leste de Fortaleza. De acordo com as primeiras informações colhidas pela Polícia Militar, a vítima estaria praticando assaltos naquela região da cidade na companhia de um homem, que acabou sendo localizado e preso, horas depois.





O crime aconteceu na esquina da Avenida Dioguinho com a Rua Paulo Mendes. A mulher foi atingida com vários tiros no rosto e morreu no local. Horas depois, policiais militares localizaram uma residência no bairro Vicente Pinzón onde prenderam um casal que seria parceiro da mulher assassinada. Os três fariam parte de uma quadrilha de assaltantes que vinha agindo na Praia do Futuro.





Facção





De acordo com a Polícia, há suspeitas de que o crime tenha sido praticado por integrantes de uma facção, que não permite a prática de roubos no local para não atrair a Polícia no bairro.





O corpo da mulher, que não portava documentos, foi encaminhado à sede da Perícia Forense (Pefoce), enquanto as investigações são conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





(Fernando Ribeiro)