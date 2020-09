Dois indivíduos foram presos na noite desta segunda-feira (28) no distrito de Rafael Arruda. De acordo com as informações, os meliantes haviam cometidos vários assaltos onde levaram celulares das vítima e logo em seguida fugiram em uma moto. Na fuga os bandidos foram perseguidos por polícias da PRE e acabaram sendo presos em flagrante.





Os presos foram conduzidos à Delegacia para a realização dos procedimentos legais.





(Sobral na Mídia)