JOVEM É PICADO NO PÊNIS POR COBRA AO SE SENTAR EM VASO SANITÁRIO

Um tailandês de 18 anos foi picado no pênis por uma cobra do gênero píton ao se sentar no vaso sanitário do banheiro da própria casa. O caso aconteceu em Nonthaburi, a 20 km de Bangcoc, na Tailândia, na noite de terça-feira (8/9).





Ao tabloide britânico The Sun, o jovem Siraphop Masukarat contou que foi levado à emergência de um hospital próximo sangrando muito. O médico plantonista precisou dar três pontos na glande do rapaz e tratou a ferida com um antibiótico, para matar qualquer bactéria oriunda das presas do réptil de aproximadamente 1,3 metro.





Como aconteceu





"Eu estava usando o banheiro, mas alguns momentos depois de me sentar, de repente senti uma dor no pênis", relembrou Siraphop. "Eu olhei para baixo e vi que havia uma cobra”, acrescentou. As mandíbulas da píton estavam presas na ponta do pênis do estudante, que começou a gritar.





“Havia sangue por toda parte. Era uma cobra pequena, mas sua picada foi muito forte", relatou.

Após recordar o ataque, o jovem desabafou: "Espero que o meu pênis se recupere".





A cobra foi resgatada por especialistas e solta em uma mata.





