Lava Jato faz operação contra advogados acusados de desvio superior a R$ 150 milhões

Os advogados Frederick Wassef, Cristiano Zanin e Ana Tereza Basílio estão entre os alvos de uma operação deflagrada nesta quarta-feira (9) por determinação do juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.





A força-tarefa mira algumas das maiores bancas de advocacia do país. Foram expedidos 50 mandados de busca e apreensão. 26 pessoas passaram à condição de rés na Justiça após o magistrado aceitar denúncia do Ministério Público Federal (MPF).





Feita com base na delação premiada de Orlando Diniz, ex-presidente da Fecomércio, a Operação “E$quema S” investiga desvios de pelo menos R$ 150 milhões do Sistema S do Rio de Janeiro por escritórios de advocacia no Rio e em São Paulo.





A denúncia do MPF tem 511 páginas. De acordo com o órgão, de R$ 355 milhões gastos em contratos de escritórios de advocacia por serviços prestados à Fecomércio, pelo menos R$ 151 milhões foram desviados por meio de esquema.





A fraude era encabeçada por Orlando Diniz, Marcelo Almeida, Roberto Teixeira, Cristiano Zanin, Fernando Hargreaves, Vladimir Spíndola, Ana Tereza Basílio, José Roberto Sampaio, Eduardo Martins, Sérgio Cabral e Adriana Ancelmo.





Lista dos réus na “E$quema S”





Adriana Ancelmo, Ana Tereza Basílio, Antônio Augusto de Souza Coelho, Caio Cesar Vieira Rocha, Cristiano Rondon Prado de Albuquerque, Cristiano Zanin Martins, Daniel Beltrão de Rossiter Correa, Edgar Hermellino Leite Júnior, Eduardo Filipe Alves Martins, Eurico de Jesus Teles Neto, Fernando Lopes Hargreaves, Flávio Diz Zveiter, Francisco Cesar Asfor Rocha, Hermann de Almeida Melo, Jamilson Santos de Farias, João Cândido Ferreira Leão, José Roberto de Albuquerque Sampaio, Leonardo Henrique Magalhães de Oliveira, Marcelo Henrique de Oliveira, Marcelo José Salles de Almeida, Marcelo Rossi Nobre, Orlando Santos Diniz, Roberto Teixeira, Sérgio Cabral, Tiago Cedraz Leite Oliveira e Vladimir Spíndola Silva.





(Conexão Política)