Cabo Daciolo diz ter levado "rasteira" do partido e anuncia que está fora das eleições 2020

Cabo Daciolo está fora das eleições municipais de 2020.

O bombeiro militar, que ficou em 6º lugar nas eleições presidenciais de 2018, à frente de figuras como Marina Silva e Henrique Meirelles, afirma que seu partido, o PL, aplicou-lhe uma rasteira ao vetar seu nome para ser candidato à prefeitura do Rio de Janeiro/RJ.





Daciolo, que já anunciou nas redes sociais sua desfiliação da sigla, criticou a aproximação do PL com o candidato Eduardo Paes (DEM).





“Nós crescemos e começamos a trazer uma preocupação para aqueles que sempre estiveram por cima na política do Rio. Começamos a incomodar. Eu quero deixar os senhores bem à vontade. Entre Cabo Daciolo e Eduardo Paes. Não tenho como compactuar com a velha política, vai contra tudo o que eu acredito”, declarou.





Em outro trecho da live no Facebok, ele disse como seria um eventual governo como prefeito da capital fluminense, mas reiterou sua intenção de ser, um dia, presidente da República.





“Eu sempre foquei na educação, e não seria diferente aqui no Rio. Eu fecho os olhos e fico sonhando com as creches, pré-escola, ensino fundamental I e II. Fico imaginando o gabinete do prefeito dentro de uma grande creche. Eu quero as crianças perto do prefeito, porque o futuro da nação são os jovens. Vamos valorizar os profissionais da educação. Dinheiro o Rio de Janeiro tem”, finalizou.





(Conexão Política)