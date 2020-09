“Logo vocês saberão quem mandou matar Bolsonaro”

Bob Jefferson afirma que em alguns dias todos saberemos quem mandou matar o Presidente Bolsonaro e insinua o envolvimento de um "urubu" de uma grande "Corte Suprema".





Jefferson deve saber de muito podre do STF, por isso põe a boca no trombone, e os togados ficam caladinhos.





Imagine chamar o Barroso de Lulu boca de veludo e não ter nenhuma reação do ministro.





Abaixo as palavras de Bob:





“Em poucos dias vocês saberão quem mandou matar Bolsonaro, quem está por trás dos atos de Adélio Bispo, quem paga seus advogados, quem simulou sua entrada na Câmara no dia do atentado, o porquê não deixaram quebrar o sigilo telefônico dos advogados e muito mais. The End 5TF.”

Fonte: Diário do Brasil