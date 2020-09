MDB de Sobral realiza convenção e confirma Oscar Rodrigues para prefeito e Zé Vital como vice, além de 32 candidatos a vereador

Com o slogan “Coragem pra mudar”, os convencionais do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Sobral, se reuniram na manhã desta terça-feira (15), às margens do Açude Cachoeiro, no Bairro de mesmo nome, para deliberar as pré-candidaturas do Dr. Oscar Rodrigues, para prefeito e José Vital, para vice-prefeito de Sobral. Além da chapa majoritária, foram apresentados os 32 pré-candidatos a vereadores do município de maior economia da região Noroeste do Ceará.



O público presente se reuniu obedecendo todos os protocolos de segurança apontados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), no que diz respeito ao combate ao novo coronavírus. Foram distribuídos e utilizados álcool em gel a 70% e máscaras descartáveis. O distanciamento social entre os presentes foi mantido, o que foi confirmado pela equipe da Vigilância Sanitária Municipal que esteve no local da convenção.



A Coligação “Pra Mudar Sobral de Verdade” é representada por 32 pré-candidatos, sendo 22 homens e 10 mulheres, na disputa pelas vagas na Câmera de Vereadores. Neste pleito, o MDB lança sua candidatura com apenas uma chapa majoritária, o que, na opinião do deputado federal Moses Rodrigues, é motivo de orgulho. “Aqui, nós estamos construindo a união da oposição na cidade de Sobral. Reconhecemos que faltou isso em 2012 e 2016. Hoje, nós temos a possibilidade de uma oposição com apenas uma chapa majoritária, para que possamos apresentar nossas propostas de governo para o nosso município”, salientou o deputado.



De acordo com Gladstone Rodrigues, presidente do Republicanos, “hoje, damos um passo importante. Celebramos a democracia. Enquanto permanecemos em pré-campanha, eu convido a cada um de vocês a conhecer a história de vida desses dois homens: Dr. Oscar Rodrigues e o nosso amigo Zé Vital, um cara guerreiro, que não tem medo de enfrentar esse novo desafio com o Dr. Oscar. Vamos juntos construir o futuro dessa nossa cidade”, disse em seu discurso.

Após a aclamação de hoje, dos nomes dos pré-candidatos que pleiteiam as vagas de prefeito e vice, além das cadeiras de vereadores, nessa quarta-feira (16), a ata da convenção será submetida à Justiça Eleitoral, que terá até o próximo dia 26 para a homologação da chapa majoritária e proporcional. A partir do dia 27 de setembro, estão previstas a realização de pequenas reuniões, com grupos reduzidos, nos bairros e distritos de Sobral, obedecendo o isolamento social.



O Deputado Federal Moses Rodrigues ainda afirmou que “acredito que será uma eleição mais virtualizada, mas claro que os futuros candidatos homologados terão a oportunidade de fazer suas visitas, sem nenhum problema, até o esperado dia D, em 15 de novembro, que vai mudar e revolucionar a cidade de Sobral”. Ele também destacou que a coligação, que reúne os partidos MDB, Republicanos, Avante e o Partido Novo. “ Essa mudança que, a cada 4 anos o grupo que está aí, há 26 anos, fala, pede desculpas e pede mais uma oportunidade, eu acho que já chega. Precisamos de um outro grupo que possa presentar o seu trabalho, um grupo como o nosso, coeso e unido para trabalhar por Sobral", ”reforça.