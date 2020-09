Mototaxista mata agente de trânsito a golpes de faca no litoral do Piauí

Um guarda municipal identificado como Marcos Vinicius Santos Cronemberger foi morto a facadas durante discussão com um mototaxista na tarde desta quarta-feira (23/09), na Praça da Graça, em Parnaíba, litoral do Piauí. As informações são do Piauí em Dia.





Segundo testemunhas, os guardas abordaram um mototaxista por causa de uma infração de trânsito. O suspeito não concordou e puxou uma faca, desferindo vários golpes contra os guardas municipais.





As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas ao Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA).





Marcos Vinicius sofreu um golpe profundo na região do abdômen e morreu ao dar entrada no hospital. O outro agente passa por cirurgia e seu quadro de saúde é delicado.





Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e realiza diligências com o objetivo de localizar o suspeito, que já foi identificado.





Fonte: 180Graus