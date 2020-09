Mulher leva 22 facadas de ex-companheiro em Fortaleza e homem segue em liberdade

Família da vítima pede Justiça. Sem aceitar o fim do relacionamento, o homem tentou matar a mulher de 51 anos. Ela sobreviveu e os parentes temem a volta do criminoso.





A família de Antônia dos Santos da Costa, de 51 anos, que foi alvo de 22 golpes de faca no bairro Papicu, em Fortaleza, pede Justiça para que o autor do crime, o ex-companheiro da vítima, seja preso. O crime ocorreu no dia 5 deste mês. A vítima sobreviveu à tentativa de feminicídio, mas o parentes temem a volta do criminoso.





O caso foi registrado na rua Fausto Cabral, três meses após o fim do relacionamento. O autor do crime não se conformava com a separação e esperou, armado de faca, a chegada da vítima que havia ido ao shopping. No momento em que voltava do loca, ela foi surpreendida e esfaqueada.





(O Povo)