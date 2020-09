MULHER DENUNCIA QUE FOI MAL ATENDIDA NO PSF DO BAIRRO CAMPO DOS VELHOS, EM SOBRAL

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando foi mal atendida no Posto de Saúde da Família do bairro Campo dos Velhos.

Veja a íntegra da denúncia:

"Hoje pela manha fui ao posto de saúde do meu bairro, Campo dos Velhos, mas fui super mal atendida pela atendente , essa recepcionista se acha dona do posto só pq mora no bairro. Fui pela manhã pedir para ela renovar minha receita ela não só disse que no ia renovar como foi pra farmácia conversar da vida alheia e matando serviço e os pacientes ficam a míngua. Gostaria que as autoridades tomassem conhecimento disso, pois é um absurdo."