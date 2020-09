MULHER É ASSASSINADA A GOLPES DE FACA EM AMONTADA!

Uma mulher de 38 anos de idade foi morta na madrugada desta terça-feira, 1, na cidade de Amontada, no interior do Ceará.

Segundo as informações recebidas pelo Portal Vale do Acaraú, a vitima foi identifica como Marta Teles Carneiro (37), teria sido morta a golpes de faca, em sua residência situada na Rua Martin Teixeira, no bairro Torres.





O principal suspeito do crime seria o companheiro da vítima, identificado como Raimundo Damião, de 61 anos de idade.





Informações recebidas relatam que o próprio suspeito teria ligado para a polícia informando acerca do crime, e em seguida o mesmo fugiu do local.





A provável motivação para o crime ainda é desconhecida.





PRISÃO





Equipes da Policia Militar e Policia Civil realizaram diligências, conseguindo efetuar a prisão do suspeito, que estava escondido sob uma ponte.





Raimundo foi conduzido pelos policiais até a Delegacia de Polícia local, onde deverá responder pelo crime de feminicídio.





Com informações do portal Vale do Acarú