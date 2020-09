Dois matadores são presos por assassinato de fazendeiro e menina de 3 anos

Os outros dois que participaram do crime ainda são procurados pela polícia. Dois acusados de participar da tentativa chacina que matou uma menina de 3 anos e o avô dela, o fazendeiro Eduardo Ferreira dos Santos, 45, em Lucas do Rio Verde (332 km de Cuiabá) foram presos na manhã desta segunda-feira (31).



Dois acusados de participar da tentativa chacina que matou uma menina de 3 anos e o avô dela, o fazendeiro Eduardo Ferreira dos Santos, 45, em Lucas do Rio Verde (332 km de Cuiabá) foram presos na manhã desta segunda-feira (31). O crime ocorreu no domingo (30) na propriedade da família. A mulher do fazendeiro e o filho dele também foram atingidos pelos tiros e estão internados.



A Polícia Civil chegou até os criminosos com a ajuda do videomonitoramento da cidade. “Vendo as imagens das câmeras de segurança do município pela madrugada, nós chegamos ao veículo, e dele, chegamos aos dois bandidos”, revelou o delegado Daniel Nery.



Os dois criminosos, ainda não identificados, não possuem passagens pela polícia. Um deles é empresário no ramo da serralheria. “Eles confirmaram para a gente que participaram do crime, mas nenhum deles quis confessar que deu os tiros, o que a gente entende, por se tratar de um crime brutal”, continuou.



A suspeita da polícia é de que o ataque foi um acerto de contas com o fazendeiro. “Eles tiveram um desentendimento no dia anterior e depois retornaram ali para acertar as contas. Ainda vamos apurar melhor os fatos, mas a suspeita é essa”, explicou ainda.



Com um dos bandidos, os policiais encontraram uma camiseta com marca de tiros e suja de sangue. Ele deve ter sido baleado durante a troca de tiros com o filho do fazendeiro que reagiu. Os outros dois que participaram do crime ainda são procurados pela polícia.



