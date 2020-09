Alerta: Adolescente engole alfinete sem perceber e objeto acaba perfurando o coração

Um caso terrível que poderia ter acontecido com qualquer um que não presta muita atenção nos objetos que coloca na boca.



Um adolescente de 17 anos, acabou engolindo acidentalmente um alfinete enquanto realizada reparos nas próprias roupas.



Porém, dias depois o jovem americano passou a sentir fortes dores no peito que irradiava pelas costas e se tornavam insuportáveis quando ele se deitava impedindo que respirasse normalmente.



Este caso foi relato no The Journal of Emergency Medicine, e serve de alerta para todas as pessoas independente da faixa estaria.



O rapaz procurou ajuda médica em um hospital da região, lá ele realizou uma bateria de exames, inclusive um eletrocardiograma que mostrou que a atividade elétrica do coração apresentava uma séria anomalia.



A equipe médica chegou a suspeitar que o jovem tivesse desenvolvido um quadro de perimiocardite, trata-se de uma inflamação no músculo ou na membrana que cobre o coração.



Exames de sangue indicavam altos níveis de proteína que mostrava que havia algo de errado com o coração do adolescente.



Contudo, foi apenas através de uma tomografia que se pode observar um “objeto linear metálico’ alojado no coração do jovem. Era um alfinete que estava atravessado no ventrículo direito do rapaz.



O adolescente ficou bastante assustado e não se lembrava de ter ingerido o alfinete, mas depois recordou que os coloca na boca enquanto conserta suas roupas. Os médicos ficaram surpresos porque geralmente os objetos engolidos são expelidos do organismo através das fezes.



