Médicos tiram cobra de 1,5 metro de dentro da boca de mulher; imagens fortes

Animal entrou na mulher enquanto ela dormia embaixo de uma árvore.



Médicos russos retiraram uma cobra de 1,5 metros de comprimento de dentro da boca de uma mulher. O caso aconteceu no Daguestão, na Rússia. O animal teria entrado na garota enquanto ela dormia embaixo de uma árvore.Os médicos registraram o momento em que o animal é retirado. No vídeo, é possível ver a mangueira sendo puxada para fora da mulher, surpreendendo os profissionais.



A moça, que foi sedada durante o processo, não sofreu nenhum ferimento. Depois de ser removido, o animal ficou bastante agitado, mas ficou bem. Não foi informado o que foi feito com a cobra.

Fonte: Ultimo Segundo