No Interior, cachorro encontra braço de uma criança em estado de decomposição

Moradores de Nova Russas (a 304km de Fortaleza) encontraram o braço de um recém-nascido sendo carregado por um cachorro, na manhã desta quinta-feira (24/09), no bairro Jovinão. Segundo informações da Polícia Militar, o corpo do bebê, de sexo masculino, foi encontrado em um lixão clandestino da cidade.





Após as investigações, a polícia encontrou os responsáveis pelo bebê. Em depoimento às autoridades, a mãe da criança e o seu companheiro explicaram que o menino teria nascido sem vida, na última sexta-feira (18/09), no Hospital São Lucas, em Crateús. Em entrevista a radialistas locais, o subtenente Capistrano, que esteve no local da ocorrência averiguando o caso, reprovou a postura do casal.





“Estávamos patrulhando quando recebemos o comunicado de que um cachorro havia sido visto com o braço de um recém-nascido. Viemos ao local e constatamos a veracidade dos fatos. Se houve a morte, era para os responsáveis terem comunicado aos órgãos de saúde, e não ter ocultado. É lamentável este ocorrido”, detalhou.





Ainda de acordo com o subtenente, a criança foi encontrada vestida com um manta disponibilizada pelo próprio hospital. Segundo o policial, o local em que o bebê foi achado é um cemitério clandestino para enterrar crianças pagãs. “A criança foi encontrada apenas com as vetes mortais, uma espécie de manta, ao lado de um caixão. O rapaz [companheiro da mãe] achou de bem enterrá-la só com as vestes. O local é um cemitério clandestino que enterra crianças pagãs”.





O casal foi conduzido à Delegacia para prestar os devidos depoimentos. Em breve mais informações sobre o assunto. (Emanuel Rodrigues).





Fonte: A Noticia do Ceará