POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE ESTUPRADOR!

Policiais Civis lotados na Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral (DDM), no final da manhã de hoje, dia 25, deram cumprimento ao mandado prisão definitiva em desfavor de Francisco Rodrigues dos Santos, 42 anos, onde o mesmo foi julgado e condenado pelo Juiz da 3ª Vara Criminal de Sobral a 15 anos e 9 messes de reclusão pela pratica de estupro de vulnerável cominado com a violência domestica contra a mulher.









Crime





O fato ocorreu em 2017. Francisco ficava pegando nas partes intimas de sua enteada que possuía na época 8 anos de idade, além de praticar atos libidinosos contra ela. Os Policiais Civis ao tomarem posse do Manda de Prisão, iniciaram as investigações, vindo a lograr êxito, encontrando Francisco na casa de seu sogro onde foi preso e em seguida foi apresentado a autoridade policial onde foi feito os procedimentos legais, em seguida foi encaminhado para o presidio de Sobral para o cumprimento de sua pena.





A Policia Civil do Ceará, em especial a Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral, continua trabalhando firme para proteger as mulheres vitimas de violência e fazer com que os infratores possam responder conforme a Lei.