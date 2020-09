Pistoleiros perseguem e matam jovem de 21 anos com vários tiros em Jaguaribe

O Ceará alcançou nas últimas 24 horas a marca de 230 mulheres assassinadas em 2020. Na noite desta quarta-feira (9), uma jovem foi morta, a tiros, por pistoleiros ainda desconhecidos, no Município de Jaguaribe (a 300Km de Fortaleza). O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil, através da delegacia regional.





Era por volta de 21 horas quando a Polícia Militar foi acionada por moradores do bairro Placa Verde informando que uma jovem que pilotava uma motocicleta havia sido baleada na estrada de acesso à comum, ao chegar ao local indicado, os militares já encontraram a garota morta e





A jovem assassinada foi identificada como Fabrícia Rodrigues Bernardino, 21 anos, morta com vários tiros. No local, as pessoas preferiram ficar silentes, temendo represálias dos assassinos. A jovem teria sido perseguida e atingida por tiros de pistola.





O corpo de Fabrícia foi encaminhado ao Núcleo Regional da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) na cidade de Russas, onde deve ser necropsiado na manhã desta quinta-feira (10) e, logo depois, liberado para sepultamento.





A Polícia vai ouvir familiares da garota em busca de pistas para esclarecer o homicídio.





Balanço





Ao menos, 10 pessoas foram assassinadas no Município de Jaguaribe neste ano. Veja a lista completa das vítimas:





01 (24/02) – José Pinheiro Peixoto, 56 (bala) – Fazenda Belas Artes





02 (25/02) – Geraldo Danilo da Silva Cândido, 31 (bala)





03 (06/06) – João Pinheiro de Queirós Neto, 19 (bala)





04 (20/06) – José Felipe Silva Maia, 21 (bala) – Vila Pinheiro





05 (20/06) – Veridiano Duarte Rodrigues de Assis, 31 (bala) – Vila Pinheiro





06 (23/06) – Júlio Medeiros da Silva, 31 (bala)





07 (24/06) – João Samuel Dias Pinheiro, 18 (bala)





08 (31/07) – Lueverton Rodrigo Fernandes Augusto, 19 (bala)





09 (02/08) – Jânio Marcos Peixoto Bessa, 37 (faca) – Distrito Feiticeiro





10 (09/09) – Fabrícia Rodrigues Bernardino, 21 (bala) – Bairro Placa Verde.





(Fernando Ribeiro)