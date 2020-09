Polícia Civil deflagra mais uma megaoperação e prende 32 envolvidos em homicídios

Mais uma megaoperação de caça a criminosos foi realizada nesta quinta-feira (10) pela Polícia Civil do Ceará. Os agentes cumpriram 32 mandados de prisão e de busca e apreensão em sete cidades cearenses e também em Brasília. De acordo com as autoridades, os “alvos” foram bandidos investigados por assassinatos e que estavam sendo procurados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





Além de Brasília e Fortaleza, também foram realizadas diligências e prisões nas cidades de Aquiraz, Itaitinga, Trairi, Cruz, Itapiúna e Jaguaretama. Em dos esses locais foram detidas pessoas que tiveram custódia preventiva decretada pela Justiça a pedido da Polícia Civil em inquéritos que apuram Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs).





Cerca de 300 policiais civis participaram da operação que começou logo no ínicio da manhã e que continua sendo realizada em algumas das cidades citadas. De acordo com a instituição, até por volta de 9h30 32 pessoas já haviam sido detidas. Entre elas estão 29 adultos presos e três adolescentes apreendidos.





Na tentativa de arrefecer as altas estatísticas de assassinatos no Ceará, a Polícia Civil tem realizado constantes operações de combate ao tráfico de drogas e de prisões de homicidas e latrocidas em todo o estado.





