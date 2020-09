Polícia prende líder de seita que diz ser a reencarnação de Jesus

Foi preso nesta terça-feira (22), Sergei Torop, conhecido por acreditar ser a reencarnação de Jesus Cristo. Ele foi preso em uma parte remota da Sibéria pelas forças de segurança russas.





Segundo o IG, uma porta-voz do Comitê de Investigações da Rússia à mídia estatal, disse que Torop, que fundou a Igreja do Último Testamento em 1991, é suspeito de, junto com Vadim Redkin e Vladimir Vedernikov, extorquir dinheiro e de causar danos físicos e psicológicos a seus seguidores.





Entre as rígidas regras da seita , está proibido fumar, beber ou mexer com dinheiro, além de se viver apenas com subsistência básica. Os fiéis também não devem consumir carne, café, chá, açúcar, pão com fermento e produtos de trigo.





Via portal do Holanda