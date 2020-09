93 HOMICÍDIOS: MORRE NO HOSPITAL SANTA CASA MULHER BALEADA NA ÚLTIMA QUARTA-FEIRA NA AVENIDA DA UNIVERSIDADE

Adriana Silva Luiz, foi baleada na última quarta-feira, dia 16, na avenida da universidade. Segundo apurou a equipe do site O Sobralense, a mulher estava em uma bicicleta juntamente com a criança, quando foi surpreendida por elementos que afetaram disparos contra sua cabeça. Adriana, foi socorrida por uma equipe médica do SAMU para o hospital Santa casa, infelizmente veio a óbito na manhã de hoje (22), em um dos leitos daquela unidade hospitalar. É mais um crime de morte que será investigado pela polícia civil.

