ATENÇÃO ENEL! FIO CAÍDO NA VIA PÚBLICA NA IMINÊNCIA DE CAUSAR ACIDENTES

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando que no Distrito de Mumbaba de Baixo, no município de Massapê, tem um fio de energia elétrica caído na via pública, na iminência de causar acidentes.

Veja a íntegra da denúncia:

"Você poderia postar e chamar atenção dos responsáveis, pois no Distrito de Mumbaba de Baixo, tem um fio elétrico que está há mais de mês lá no chão e ninguém ver aquilo sem falar a céu aberto, asfalto nem si fala, fica bem na entrada da rua da Palha. E DIZER PROS CANDIDATOS QUE SE CUIDEM QUE ESSE ANO ELES PEGAM OS DELES, VEM NA MINHA PORTA PRA VER!"